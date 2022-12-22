В ISW объяснили, на кого направлены слова Путина о ядерном оружии

Глава Кремля часто пугает мир ядерным оружием, в частности гиперзвуковыми боеголовками Авангард или межконтинентальными баллистическими ракетами Сармат.

Путин рассказывает о повышенной ядерной готовности для успокоения внутренней националистической аудитории и запугивания Запада. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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В ISW считают, что заявления Путина о ядерном оружии, в частности гиперзвуковых боеголовках Авангард или МБР Сармат вовсе не указывают на подготовку России к их применению.

"Кремль регулярно использует ядерную риторику, чтобы продемонстрировать силу ультраправому российскому сообществу, которое обвинило министерство обороны РФ в неспособности принять достаточно агрессивных шагов для поддержки войны в Украине и требовать от Запада сокращения "эскалационного" оказания помощи Украине и продолжения переговоров на российских условиях, намекая на возможность ядерной эскалации", - пояснили в ISW.

Аналитики также пришли к выводу, что кремлевские чиновники не решатся использовать ядерное оружие на поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".