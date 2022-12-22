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Стало известно, отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве

Отменять комендантский час на Новый год и Рождество в Киеве не будут.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Стало известно, отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

В Киеве не планируют отменять комендантский час на Новый год или Рождество, однако гирлянды на новогодней елке на праздники будут светиться. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко для телеканала "Киев".

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Бондаренко сообщил, что елку будут подсвечивать по вечерам, чтобы "киевляне могли почувствовать элемент праздника". 

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет", - сообщил Бондаренко. 

Он добавил, что елка не будет подсвечиваться во время воздушной тревоги.

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Напомним, в КГГА назвали причину сложной ситуации со светом в Киеве. Из-за поврежденных сетей и узлов, киевлянам не могут доставить питание в дома.

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