Стало известно, отменят ли комендантский час на Новый год в Киеве

Отменять комендантский час на Новый год и Рождество в Киеве не будут.

| Автор: Мальцева Ольга

В Киеве не планируют отменять комендантский час на Новый год или Рождество, однако гирлянды на новогодней елке на праздники будут светиться. Об этом сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко для телеканала "Киев".

Читайте также: На Днепропетровщине из-за обстрела ранен ребенок

Бондаренко сообщил, что елку будут подсвечивать по вечерам, чтобы "киевляне могли почувствовать элемент праздника".

"Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что елка не будет подсвечиваться во время воздушной тревоги.

Читайте также: В британской разведке назвали новую роль армии Лукашенко в войне против Украины

Напомним, в КГГА назвали причину сложной ситуации со светом в Киеве. Из-за поврежденных сетей и узлов, киевлянам не могут доставить питание в дома.