В британской разведке назвали новую роль армии Лукашенко в войне против Украины

Из-за недостатка российских военных инструкторов, белорусские инструкторы взяли роль по обучению мобилизованных россиян.

| Автор: Мальцева Ольга

Вооруженные силы Беларуси традиционно считались Россией хуже российских, однако из-за недостатка российских военных инструкторов, сейчас белорусские инструкторы обучают мобилизованных россиян. Это может свидетельствовать о перенапряжении российской военной системы. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке сообщают, что 19 декабря Президент России Владимир Путин совершил визит в Минск для проведения переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Дискуссия президентов включала разговор о "едином оборонном пространстве".

В разведке добавили, что хотя Россия и Беларусь широко афишируют развертывание российских подразделений в Беларуси, все же ВС РБ недавно взяли на себя значительную, но более сдержанную роль в подготовке тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.

"Вероятное использование белорусских инструкторов является попыткой частично компенсировать недостаток российских военных инструкторов, многие из которых находятся в Украине или стали жертвами боевых действий. Хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих представляет собой смену ролей", - говорится в разведке.

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Напомним, в ISW объяснили, на кого направлены слова Путина о ядерном оружии. Глава Кремля часто пугает мир ядерным оружием, в частности гиперзвуковыми боеголовками Авангард или межконтинентальными баллистическими ракетами Сармат.