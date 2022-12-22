На Днепропетровщине из-за обстрела ранен ребенок

Оккупанты всю ночь атаковали мирные населенные пункты Красногригорьевской и Марганецкой общин.

Оккупанты восемь раз за ночь обстреляли Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Сообщается, что враг выпустил более 50 снарядов по населенным пунктам Красногригорьевской и Марганецкой общин.

"В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети", - подчеркнул глава ОВА.

Также Резниченко сообщил, что в Красногригорьевской общине разрушен один дом и двадцать повреждены. Также пострадали хозяйственные постройки, автомобили, оборваны шесть линий электропередачи.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".