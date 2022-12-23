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В КГВА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве

В столице ситуация с отоплением и водоснабжением стабильная, однако с электроснабжением - сложная. Проводятся экстренные отключения.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В КГВА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

По состоянию на 23 декабря ситуация в Киеве с отоплением и водоснабжением стабильная. С электроснабжением ситуация сложная, поэтому применяются экстренные отключения света. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко. 

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"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Положительной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более сознательному потреблению электроэнергии жителями города", - сообщил Попко. 

Он добавил, что на верхних этажах многоэтажных домов, которые обесточены, возможно снижение давления воды.

"Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений", - добавил Попко. 

Начальник КГВА призвал киевлян не включать сразу все электроприборы в доме после подачи света, ведь это создает пиковую нагрузку и негативно влияет на сеть. 

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Напомним, киевская ОВА поручила энергокомпаниям выйти на понятные графики отключений. Кроме того, компаниям было поручено обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение электроснабжения.

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