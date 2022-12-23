Уведомлены о подозрении двое сотрудников "РОВД МВД ЛНР"

Бывшие работники правоохранительных органов подозреваются в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

ГБР сообщило о подозрении двум экс-правоохранителям из Новопскова Луганской области, работающим на оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также: Белый дом назвал условие встречи Байдена и Путина

"Работники ДБР сообщили о подозрении двум стражам порядка из Старобельского района Луганской области, которые добровольно заняли должности в так называемом "Новопсковском РОВД МВД ЛНР". Установлено, что правоохранитель и сотрудница отдела кадров отказались выезжать с временно оккупированной территории. Они добровольно приняли присягу на верность России и начали работать на агрессора, обеспечивая функционирование оккупационных структур", - говорится в сообщении.

Сообщается, что бывшие работники правоохранительных органов подозреваются в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.