Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2К"

Комплексы пойдут в воинские части.

| Автор: Мальцева Ольга

В Беларусь из России прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К". Об этом сообщают в Министерстве обороны Республики Беларусь, ссылаясь на помощника Министра обороны Леонида Касинского.

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"Партия вооружений получена в рамках имеющегося межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены", - говорится в сообщении.

Сообщается, что личный состав уже прошел подготовку и освоил эти комплексы.

Леонид Касинский отметил, что это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей - как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.

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Напомним, в РФ депутат решил привлечь Путина к ответственности за слово "война". Депутат из Петербурга попросил генпрокурора проверить слова Путина на "фейки", после употребления им слова "война".