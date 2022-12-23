Часть Киева сегодня может остаться без воды: список районов

Водоснабжения может не быть в части Подольского района.

| Автор: Мальцева Ольга

С сегодняшнего дня, 23 декабря с 23:00 до завтра, 24 декабря 07:00 возможно снижение давления в сетях водоснабжения, которое может привести к отсутствию воды на верхних этажах домов. Об этом сообщают в ЧАО АК Киевводоканал.

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Сообщается, что воды может не быть в части Подольского района, а именно на жилых массивах:

Виноградарь;

Куреневка;

Приорка;

Мостицкий;

Ветряные горы.

В Киевводоканале отметили, что работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для потребителей и попросили потребителей сделать необходимый запас воды.

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Напомним, в КГВА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве. В столице ситуация с отоплением и водоснабжением стабильная, однако с электроснабжением - сложная. Проводятся экстренные отключения.