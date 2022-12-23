Часть Киева сегодня может остаться без воды: список районов
С сегодняшнего дня, 23 декабря с 23:00 до завтра, 24 декабря 07:00 возможно снижение давления в сетях водоснабжения, которое может привести к отсутствию воды на верхних этажах домов. Об этом сообщают в ЧАО АК Киевводоканал.
Читайте также: Навел ракетный удар по школе и больнице Лимана: СБУ задержала агента РФ
Сообщается, что воды может не быть в части Подольского района, а именно на жилых массивах:
- Виноградарь;
- Куреневка;
- Приорка;
- Мостицкий;
- Ветряные горы.
В Киевводоканале отметили, что работы будут проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для потребителей и попросили потребителей сделать необходимый запас воды.
Читайте также: В центре Мелитополя подорвалась машина оккупантов - мэр
Напомним, в КГВА рассказали, какая ситуация с водой, отоплением и светом в Киеве. В столице ситуация с отоплением и водоснабжением стабильная, однако с электроснабжением - сложная. Проводятся экстренные отключения.