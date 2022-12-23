Навел ракетный удар по школе и больнице Лимана: СБУ задержала агента РФ

Мужчина предоставлял врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений в Донецкой области.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время стабилизационных мероприятий на освобожденной Донетчине, работники СБУ разоблачили еще одного пособника агрессора. Мужчина собирал данные о расположении огневых позиций и маршруты перемещения Сил обороны в регионе. Об этом сообщают в СБУ.

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Агент РФ передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика во время передачи разведывательной информации агрессору. Задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель российских спецслужб для проведения подрывной деятельности в регионе.

Агент РФ использовал анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города. По наводке этого злоумышленника российские захватчики осуществили воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить "отчет" своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

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Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Агенту РФ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала российского агента в Донецкой области / ssu.gov.ua.jpg СБУ задержала российского агента в Донецкой области / ssu.gov.ua.jpg СБУ задержала российского агента в Донецкой области / ssu.gov.ua.jpg

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Напомним, сообщено о подозрении двум сотрудникам "РОВД МВД ЛНР". Бывшие работники правоохранительных органов подозреваются в добровольном занятии должностей в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.