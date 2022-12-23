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В центре Мелитополя подорвалась машина оккупантов - мэр

По информации, машиной, которую взорвали, пользовались оккупанты.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В центре Мелитополя подорвалась машина оккупантов - мэр
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Сегодня, 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел громкий взрыв. Оказалось, что это подорвалась машина оккупантов. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. 

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"По данным очевидцев взорвана машина, которой пользовались рашисты. Относительно пассажиров и их состояния информация уточняется!", - написал он. 

Кроме того, о происшествии сообщил коллаборационист Владимир Рогов. Он написал, что по предварительной информации, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль марки Рено дастер. 

Впоследствии, он опубликовал фото с места происшествия. 

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Напомним, в Саратовской области подожгли военкомат. Поджечь пытались кабинет дежурного - там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла.

 

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