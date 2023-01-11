СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

Правоохранители проводят осмотр территории и отдельных помещений, а также осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала.

| Автор: Мальцева Ольга

Сотрудники СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях. Мероприятия безопасности проводят СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ. Об этом сообщают в СБУ.

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Правоохранители объяснили, что целью является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии России, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом

В правительственном квартале Киева силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

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В Службе безопасности добавили, что во время проведения мероприятий безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg СБУ проводит мероприятия по безопасности в правительственном квартале Киева / ssu.gov.ua.jpg

Напомним, в офисе Байдена нашли секретные документы. Документы принадлежали к периоду между 2013-м и 2016 годами. Их нашли среди несекретных бумаг Байдена, большинство из них были семейными.