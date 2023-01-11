Потери РФ приближаются к 113 000 человек - Генштаб
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 490 оккупантов, десять вражеских танков, пять бронемашин и два БПЛА.
С начала войны по 11 января 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 112 960 человек (+490 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Сообщается, что с начала войны уничтожены:
- 3094 (+10) танка
- 6159 (+5) боевых бронированных машин
- 2078 (+5) артиллерийских систем
- 437 (+3) реактивных систем залпового огня
- 217 (+0) средств ПВО
- 285 (+0) самолетов
- 275 (+0) вертолетов
- 1862 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 723 (+0) крылатые ракеты
- 17 (+0) кораблей/катеров
- 4826 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 184 (+1) единицы специальной техники
Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.
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