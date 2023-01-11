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Потери РФ приближаются к 113 000 человек - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 490 оккупантов, десять вражеских танков, пять бронемашин и два БПЛА.
Потери РФ приближаются к 113 000 человек - Генштаб
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала войны по 11 января 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 112 960 человек (+490 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

  • 3094 (+10) танка
  • 6159 (+5) боевых бронированных машин
  • 2078 (+5) артиллерийских систем
  • 437 (+3) реактивных систем залпового огня
  • 217 (+0) средств ПВО
  • 285 (+0) самолетов
  • 275 (+0) вертолетов
  • 1862 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 723 (+0) крылатые ракеты
  • 17 (+0) кораблей/катеров
  • 4826 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 184 (+1) единицы специальной техники

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

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