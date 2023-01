Харьков стал символом безумия российской агрессии - Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок, посетившая украинский город Харьков, назвала его символом безумия российской агрессии. Об этом она написала в своем Twitter.

"Благодарю Дмитрия Кулебу за то, что пригласил меня сегодня в Харьков. Окруженный, разбомбленный, освобожденный - этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в свободе от гнета. Будьте уверены, Германия будет вас поддерживать на всем пути", - написала она.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Бербок посетила разрушенную оккупантами подстанцию и ТЭЦ, и побывала в детской больнице и на Салтовке.

Thank you @DmytroKuleba for inviting me to Kharkiv today. Besieged, bombed, liberated – this city is a symbol for the madness of Russia’s aggression and for Ukrainian’s unbreakable will to live in freedom from oppression. Be sure that Germany will support you all the way. pic.twitter.com/NLN2icrkvp