Харьков стал символом безумия российской агрессии - Бербок

Бербок пообещала, что Германия и дальше будет передавать Украине оружие, чтобы ВСУ освободили оккупированные территории от российского нашествия.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, посетившая украинский город Харьков, назвала его символом безумия российской агрессии. Об этом она написала в своем Twitter.

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"Благодарю Дмитрия Кулебу за то, что пригласил меня сегодня в Харьков. Окруженный, разбомбленный, освобожденный - этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в свободе от гнета. Будьте уверены, Германия будет вас поддерживать на всем пути", - написала она.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Бербок посетила разрушенную оккупантами подстанцию и ТЭЦ, и побывала в детской больнице и на Салтовке.

Thank you @DmytroKuleba for inviting me to Kharkiv today. Besieged, bombed, liberated – this city is a symbol for the madness of Russia’s aggression and for Ukrainian’s unbreakable will to live in freedom from oppression. Be sure that Germany will support you all the way. pic.twitter.com/NLN2icrkvp — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 10, 2023

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.