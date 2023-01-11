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Харьков стал символом безумия российской агрессии - Бербок

Бербок пообещала, что Германия и дальше будет передавать Украине оружие, чтобы ВСУ освободили оккупированные территории от российского нашествия.
Харьков стал символом безумия российской агрессии - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой посетили Харьков / twitter.com/ABaerbock

Глава МИД Германии Анналена Бербок, посетившая украинский город Харьков, назвала его символом безумия российской агрессии. Об этом она написала в своем Twitter.

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"Благодарю Дмитрия Кулебу за то, что пригласил меня сегодня в Харьков. Окруженный, разбомбленный, освобожденный - этот город является символом безумия российской агрессии и несокрушимой воли украинцев жить в свободе от гнета. Будьте уверены, Германия будет вас поддерживать на всем пути", - написала она. 

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что Бербок посетила разрушенную оккупантами подстанцию и ТЭЦ, и побывала в детской больнице и на Салтовке.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

 

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