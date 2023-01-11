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В Киев прибыли мэры четырех европейских столиц

С визитом в Киев прибыли мэр Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Киев прибыли мэры четырех европейских столиц
Мэр Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы / Twitter

Сегодня, 11 января в Киев прибыли мэры Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы. Программой визита предусмотрена встреча с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщает Polsat News

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В своем Twitter мэр Варшавы написал: "Пакт свободных городов прибывает в свободный и гордый город Киев. В сердце свободной и гордой Украины".

Отмечается, что это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после начала войны. Мэр посетил украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-то случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", - заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Во время этого визита Киев получил официальное приглашение присоединиться к Пакту свободных городов. 

Для справки. Пакт свободных городов - это открытый городской альянс, который был основан в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. Европейские города сотрудничают в защите демократии, в борьбе с коррупцией и популизмом, защите местного самоуправления и построении эффективного взаимодействия с национальными правительствами.

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Напомним, Владимир Зеленский во Львове провел совещание по ситуации с безопасностью. Президент Украины посетил Львов и провел координационное совещание по безопасности по ситуации в северо-западных областях.


 

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