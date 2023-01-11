В ВСУ пояснили важность битвы за Соледар

Украинские военные массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность, отметил Сергей Череватый.

Благодаря оборонительным боям ВСУ в Соледаре удается избежать прорыва вражеских войск, также оккупанты несут серьезные потери. Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск", – заявил Череватый в эфире телемарафона.

Также сообщается, что во время обороны Соледара ВСУ массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это является деморализационным фактором для оккупантов.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.