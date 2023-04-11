В Киеве горел корпус университета имени Карпенко-Карого

По данным ГСЧС произошло возгорание одного из помещений здания Киевского национального университета имени Карпенко-Карого на площади 10 кв.м.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 11 апреля в Киеве на Крещатике произошел пожар на втором этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Читайте также: Кремль продолжает подрывать деятельность Пригожина - ISW

В ГСЧС Украины сообщили, что сегодня 09:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик, что в Шевченковском районе столицы.

"По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2 этаже 4-этажного здания. В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Киеве произошел пожар корпуса университета имени Карпенко-Карого / t.me/dsns_telegram В Киеве произошел пожар корпуса университета имени Карпенко-Карого / t.me/dsns_telegram В Киеве произошел пожар корпуса университета имени Карпенко-Карого / t.me/dsns_telegram

Читайте также: Россия усиливает десантников новым оружием для наступления - британская разведка

Напомним, Киев приглашает пилотов F-16 присоединиться к ВСУ. В Иностранном легионе ВСУ ждут пилотов, способных управлять истребителями F-16, заявили в Минобороны.