В Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" (фото)

Ко Дню Независимости Украины монумент уже будет иметь украинский трезубец.

| Автор: Мальцева Ольга

На монументе "Родина-мать" продолжаются работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Трезубец Родины". Эти работы проходят сейчас в соответствии с графиком. Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

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Ко Дню Независимости Украины монумент официально получит новый символ - украинский Тризуб.

"Мы ожидаем, что работы по замене советского герба на Тризуб будут завершены вовремя. Ко Дню Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины мы сможем порадовать украинский народ таким важным и необходимым элементом нашего противостояния в идеологической борьбе с врагом", - об этом заявил в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Металлическую конструкцию Тризуба уже изготовили специалисты из качественного материала, а также проведены соответствующие исследования по качеству металла.

В Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" / mkip.gov.ua В Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" / mkip.gov.ua В Киеве сняли герб СССР на щите "Родины-матери" / mkip.gov.ua

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Напомним, декоммунизация "Родины-матери": ГИАГ выдала разрешение на замену советского герба на герб Украины. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.

Ранее в Минкульте показали подготовку к замене герба на щите "Родины-матери". В Минкульте показали подготовку к демонтажу советского герба со щита монумента "Родина-мать".