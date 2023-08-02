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Ночная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия

Спасатели показали последствия ночной атаки РФ дронами-камикадзе. В результате падения обломков был поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Ночная атака на Киев: в ГСЧС показали последствия
В ГСЧС показали последствия ночной атаки на Киев / facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 2 августа армия России атаковала Киев. Предварительно, падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Об этом сообщают в ГСЧС в городе Киеве.

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В результате падения обломков вражеских дронов был поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. 

"На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

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На месте событий было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава.

Напомним, ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шахеды". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".

 

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