Защищаемся на максимуме имеющихся сил: Зеленский отреагировал на ночную атаку

Президент Украины рассказал о ночной атаке России и сообщил, что Украина защищается на максимуме имеющихся сил.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 2 августа армия России атаковала Украину ударными дронами "Шахед", однако есть повреждения портовой инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "Шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на Юге страны", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что армия России в очередной раз ударила по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. Все оперативные службы сработали эффективно.

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"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - призвал президент.

Напомним, ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шехеды". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".