В Киеве чиновник ГСЧС "забыл" задекларировать имущество жены на 13 миллионов гривен

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу ГСЧС который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен.

| Автор: Мальцева Ольга

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве, который несколько лет не декларировал имущество жены на почти 13 миллионов гривен. Об этом сообщают в ГБР и Киевская городская прокуратура.

Читайте также: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: он заявил, что лежит в больнице

"Так чиновник не задекларировал за 2020 год, что его жена владеет 4 квартирами, 4 нежилыми помещениями, 4 паркоместами, жилым домом и земельным участком. Все имущество находится в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Данные, которые были указаны в декларации чиновника, отличались от правдивых на общую сумму 11,9 млн гривен.

Кроме того, в декларации за 2021 году чиновник снова не задекларировал указанную недвижимость, а также еще одну квартиру, которую его жена получила в собственность в 2021 году.

Данные в сведения отличались от достоверных на сумму 12,7 млн гривен.

Читайте также: В Днепропетровской области произошел взрыв в доме, пострадал мужчина

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу ГСЧС, который не указал в декларации имущество жены на миллионы гривен (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн: полиция задержала организатора. Правоохранители задержали организатора "схемы", который обманул мать погибшего военнослужащего из Донецкой области на 7,5 млн гривен.



