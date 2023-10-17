НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: он заявил, что лежит в больнице

НАБУ объявило в розыск нардепа Ярослава Дубневича. Он заявил, что сейчас в больнице на территории Украины, но сообщить точное место пребывания не захотел.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск действующего народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Он подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. Сегодня же на заседании Высшего антикоррупционного суда нардеп вышел на видеосвязь и сообщил о том, что он находится в больнице на территории Украины. Об этом сообщает НАБУ и Центр противодействия коррупции.

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Сначала в НАБУ сообщили о том, что депутат объявлен в розыск. Через некоторое время, во время заседания по делу Ярослава Дубневича и его сообщников в Высшем антикоррупционном суде нардеп присоединился к заседанию через видеоконференцсвязь. Депутат заявил, что сейчас в больнице на территории Украины, но сообщить точное место пребывания не захотел.

"Обвинение выступило против участия Дубневича через видеосвязь. Мол, он депутат, поэтому должен быть в Киеве и может участвовать в заседании сам", - говорится в сообщении.

В итоге суд разрешил Дубневичу провести только одно сегодняшнее заседание через видеосвязь.

Ярослав Дубневич вышел на видеосвязь и сообщил о том, что он находится в больнице / Telegram

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Для справки. Ярослав Дубневич - народный депутат Украины VII-IX созывов (2012-по сей день). Член фракций УДАР (2012-2014), Блок Петра Порошенко (2014-2019) и депутатской группы "За будущее" (2019-до сих пор). Фигурирует в многочисленных антикоррупционных расследований. В 2019 году лишен депутатской неприкосновенности и обвиняемый по уголовному делу о присвоении денег Укрзализныци.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление после заседания Ставки. Украинские войска имеют результат в продвижении вперед. Это ключевые новости нашего государства, подчеркнул президент.