В Днепропетровской области произошел взрыв в доме, пострадал мужчина

Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Его госпитализировали.

В одноэтажном жилом доме Апостолово в Днепропетровской области произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Он был госпитализирован.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.