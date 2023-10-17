В Днепропетровской области произошел взрыв в доме, пострадал мужчина
Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Его госпитализировали.
В одноэтажном жилом доме Апостолово в Днепропетровской области произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Сообщается, что спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Он был госпитализирован.
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