Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Днепропетровской области произошел взрыв в доме, пострадал мужчина

Спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Его госпитализировали.
В Днепропетровской области произошел взрыв в доме, пострадал мужчина
В завалах спасли мужчину / ДСНС

В одноэтажном жилом доме Апостолово в Днепропетровской области произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: В РФ перевернулся туристический автобус: двое погибли, много травмированных

Сообщается, что спасатели деблокировали пострадавшего, 1970 года рождения, и передали медикам. Он был госпитализирован.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK