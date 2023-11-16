20-летняя киевлянка без прав устроила смертельное ДТП

В результате ДТП, которое устроила пьяная женщина, погибли два человека.

| Автор: Мальцева Ольга

В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали водителя и пассажира из-за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и полиция Киева.

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"По данным следствия, 14 ноября 2023 года, около 20 часов по ул. Старокиевской в г. Киеве произошла авария с участием двух автомобилей. Предварительно правоохранители установили, что произошло встречное столкновение легковых автомобилей "Ауди" и "Тойота"", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате ДТП от полученных травм погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля "Тойота". Лица, находившиеся в автомобиле "Ауди" с места дорожно-транспортного происшествия скрылись.

Известно, что за некоторое время до столкновения знакомый женщины, которая создала ДТП позволил ей прокатиться на авто зная, что она находилась навеселе.

После ДТП женщина вместе со знакомым покинули место происшествия и начали скрываться от правоохранителей. Проведенными мероприятиями их местонахождение было установлено.

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Правоохранители сообщили, что женщину уже лишали права управления транспортными средствами за нарушение правил дорожного движения, а именно - управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас водителя и пассажира задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

У женщины отобран биологический материал с целью установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

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Напомним, машина сгорела вместе с водителем: полиция расследует смертельное ДТП на Киевщине. На границе Киевской и Черкасской областей произошло смертельное ДТП в котором сгорел автомобиль вместе с водителем.