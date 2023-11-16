Ночью Россия выпустила по Украине 18 "Шахедов": сколько уничтожила ПВО

Россия ночью атаковала Украину 18-ю дронами-камикадзе. Украинская ПВО уничтожила 16.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 16 ноября армия России атаковала с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ) 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили 16 дронов. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников.

Сообщается, что во время атаки были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

В Воздушных силах добавили, что силы ПВО также уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 вечером 15 ноября на Полтавщине.

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"Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших", - добавили в ВСУ.

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.