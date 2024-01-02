Ракетная атака на Киев: в 6 районах упали обломки, 12 пострадавших и перебои со светом
Утром, 2 января в результате массированной ракетной атаки по Украине в Киеве было зафиксировано падение обломков во многих районах. Также известно о 12 пострадавших и перебоях со светом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и в КГВА.
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Сообщается, что в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки пока известно о 12 пострадавших. Они были госпитализированы, одному человеку оказали помощь на месте.
Что касается ситуации по другим районам столицы, то:
в Подольском районе пожары в нескольких местах;
- в Святошинском - попадание в здание социальной инфраструктуры;
- в Печерском - попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу;
- в Оболонском - пылает складское помещение;
- в Деснянском - возгорание в здании супермаркета.
"Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", - сообщили в КГВА.
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Сейчас везде работают экстренные службы.
Напомним, авиация поразила 13 районов сосредоточения войск РФ. Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.