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Ракетная атака на Киев: в 6 районах упали обломки, 12 пострадавших и перебои со светом

Утром 2 января Россия атаковала Киев ракетами. В результате атаки обломки ракет упали в 6 районах столицы, известно о 12 пострадавших.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Ракетная атака на Киев: в 6 районах упали обломки, 12 пострадавших и перебои со светом
Иллюстративное фото / Facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром, 2 января в результате массированной ракетной атаки по Украине в Киеве было зафиксировано падение обломков во многих районах. Также известно о 12 пострадавших и перебоях со светом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram и в КГВА.

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Сообщается, что в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки пока известно о 12 пострадавших. Они были госпитализированы, одному человеку оказали помощь на месте.

Что касается ситуации по другим районам столицы, то:

в Подольском районе пожары в нескольких местах;

  • в Святошинском - попадание в здание социальной инфраструктуры; 
  • в Печерском - попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу; 
  • в Оболонском - пылает складское помещение;
  • в Деснянском - возгорание в здании супермаркета. 

"Из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем свет", - сообщили в КГВА.

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Сейчас везде работают экстренные службы.

Напомним, авиация поразила 13 районов сосредоточения войск РФ. Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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