В Киеве загорелся троллейбус, его подожгли изнутри салона, - КГГА

В Киеве загорелся троллейбус. Вероятно, его подожгли изнутри салона. Из пассажиров троллейбуса никто не пострадал.

| Автор: Мальцева Ольга

В понедельник, 8 января в Деснянском районе Киева загорелся троллейбус. По предварительной версии троллейбус могли поджечь изнутри салона. Об этом сообщают в КГГА.

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"На Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А. Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство", - сообщили в КГГА.

Сообщается, что из пассажиров троллейбуса никто не пострадал.

"По информации "Киевпастранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы. По предварительной версии, причина возгорания - поджог изнутри салона", - говорится в сообщении.

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В КГГА сообщили, что сейчас на месте происшествия работают специалисты "Киевпастранса", спасательные службы, медики и правоохранительные органы.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

В Киеве загорелся троллейбус / Telegram

Напомним, Россия 8 января атаковала Украину 51 ракетой и 8 БПЛА: сколько уничтожила ПВО. Утром 8 января Россия атаковала Украину 59 средствами воздушного нападения. В целом силы ПВО уничтожили 18 ракет и 8 дронов.