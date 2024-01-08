Наступление на Купянск: Сырский рассказал подробности

Командующий Сухопутными войсками уверяет, что командиры и штабы украинских частей хорошо владеют ситуацией и уверенно держат оборону.

Оккупанты продолжают активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска, но Силам обороны удается противостоять атакам врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

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"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синковки с целью дальнейшей блокировки Купянска", - сказал Сырский.



По его словам, командиры и штабы украинских частей хорошо владеют ситуацией и при этом уверенно держат оборону.



"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил командующий Сухопутными войсками.

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