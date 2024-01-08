Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Наступление на Купянск: Сырский рассказал подробности

Командующий Сухопутными войсками уверяет, что командиры и штабы украинских частей хорошо владеют ситуацией и уверенно держат оборону.
Наступление на Купянск: Сырский рассказал подробности
Александр Сырский / Соцсети

Оккупанты продолжают активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлении Купянска, но Силам обороны удается противостоять атакам врага. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Читайте также: Бывший глава ЦРУ сказал, на кого дальше нападет Путин в случае победы

"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия на этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жестокая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синковки с целью дальнейшей блокировки Купянска", - сказал Сырский.
 
По его словам, командиры и штабы украинских частей хорошо владеют ситуацией и при этом уверенно держат оборону.
 
"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил командующий Сухопутными войсками.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK