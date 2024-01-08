Появилось видео уничтожения российского комплекса РЭБ

В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен до основания.

Украинские воины уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников Тирада-2 на Донецком направлении. Об этом сообщают Силы специальных операций.

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Сообщается, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Тирада-2, принадлежащий оккупантам.

Они определили координаты цели и навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен до основания.

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