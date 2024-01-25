В Киеве горела школа: детей перевели на дистанционное обучение

В Дарницком районе столицы произошло возгорание учебного класса одной из школ. Школьники и персонал не пострадали.

| Автор: Мальцева Ольга

В одной из школ Дарницкого района Киева произошел пожар. Возгорание произошло в учебном классе на втором этаже здания. Об этом сообщают в ГСЧС города Киев.

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"25 января в 8:23 поступило сообщение о пожаре на ул. Александра Мишуги. Возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в 8:56 возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

В КГГА сообщили, что в результате пожара ни дети, ни персонал образовательного учреждения не пострадали.

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"Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", - говорится в сообщении.

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