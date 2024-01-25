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Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах, - Голос Америки

Бывший президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы помешать финансовой помощи Украине ради победы на выборах.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах, - Голос Америки
Дональд Трамп / Getty images

Экс-президент США Дональд Трамп может давить на Конгресс, требуя заблокировать помощь Украине ради победы на выборах. Об этом сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш со ссылкой на нескольких собеседников в американских медиа.

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Он сообщил, что задержка с помощью Украине в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить кампанию на вопросах миграции. 

"Мол, компромисс по Украине/границе не в его интересах, потому что это бы добавило баллов Байдену перед выборами", - добавил Ярыш.

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Напомним, Дональд Трамп после победы в дебатах в Айове пообещал закончить войну в Украине "очень быстро". После победы на первых президентских дебатах в Айове Трамп заявил, что остановил бы войну в Украине "очень быстро", если бы возглавил Соединенные Штаты.

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