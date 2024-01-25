Ночная атака на Одессу: повреждены многоэтажки, пожары и 4 пострадавших

В результате дроновой атаки РФ по Одессе пострадали 4 человека, повреждены многоэтажки и автомобили.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 25 января армия России дважды атаковала Одессу дронами. В результате атаки пострадали четыре человека, в многоэтажном доме произошел пожар. Также взрывной волной повреждены другие дома, полностью сгорели автомобили. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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"Несмотря на результативную и плодотворную работу ПВО по отражению вражеских атак, к сожалению, в Одессе есть попадания в промышленный объект, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры", - сообщил Кипер.

По его словам, пауза между предупреждениями о воздушной атаке составляла до 15 минут. Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 10 "Шахедов".

Глава ОВА сообщил, что один из дронов попал в многоэтажный дом в Хаджибейском районе Одессы и вызвал пожар, в результате чего возник пожар. Было повреждено несколько квартир, один человек получил ожоги и был госпитализирован.

Еще один беспилотник пробил крышу двухэтажного жилого дома в Приморском районе города. Другой БПЛА упал в том же районе, возле жилого дома, поврежденного во время предыдущей атаки. Взрывная волна нанесла значительные повреждения остеклению окружающих домов, автомобиль, припаркованный во дворе, сгорел дотла, еще несколько человек получили ранения.

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"Пострадало четыре человека, им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно. Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов. Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе, без детонации. Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники", - сообщил он.

Кроме того, россияне попали в склад мебельной фабрики в промышленном районе Одессы. Начался сильный пожар.

"Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно", - добавил Кипер.

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Он сообщил, что сейчас правоохранители фиксируют очередные преступления армии РФ.

Напомним, успешная работа ПВО: уничтожено 11 российских ударных дронов. В ночь на 25 января 2024 года противник нанес удар 14 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из России, оккупированного Крыма и оккупированной Донетчины.