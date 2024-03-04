В Киеве задержанный грабитель пытался взорвать полицейских гранатой
В Киеве разоблачили грабителей, при задержании которых один из фигурантов пытался взорвать полицейских гранатой. Правоохранители задержали злоумышленника и перехватили боеприпас. Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
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Сообщается, что сотрудники уголовного розыска столичного главка и Дарницкого управления полиции разоблачили двух местных жителей в совершении кражи из зоомагазина. Воры с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.
"В дальнейшем нарушители погрузили похищенное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", - сообщил глава полиции Киева Дмитрий Шумейко.
Во время обыска в машине подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.
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Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело сейчас слушается в суде.
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