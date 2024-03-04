Кремль использует тему "мирных переговоров" для подрыва международной поддержки Украины, - ISW

Россия имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности.

| Автор: Мальцева Ольга

Китай и Турция продолжают создавать собственные переговорные платформы для якобы урегулирования ситуации в Украине, которые Кремль использует для продвижения собственных информационных операций, направленных на то, чтобы препятствовать дальнейшей международной поддержке Украины. Об этом сообщают в ISW.

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и Специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Ху встретились в Москве 2 марта, чтобы обсудить желание Китая "содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной".

Галузин и Ли отметили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия России и без "учета интересов (России - ред.) в сфере безопасности".

Галузин и Ли добавили, что западные и украинские "ультиматумы" и "диалоговые форматы" лишь "вредят перспективам урегулирования и не могут служить основой (урегулирования - ред.)".

В ISW добавили, что ожидается, что после встреч в России Ли посетит Украину и страны ЕС.

В Институте отметили, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время Анталийского дипломатического форума 3 марта, что Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время", и что Турция считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего они могут достичь военными средствами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что Турция готова предоставить еще одну площадку для переговоров между Россией и Украиной, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров публично отверг 1 марта.

Аналитики отметили, что российские официальные лица продолжают безосновательно обвинять Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров между Россией и Украиной, несмотря на многочисленные публичные российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной, или прямо заявляют об этом.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме 2 марта, что Украине не хватает "доброй воли" для переговоров с Россией, намекая на то, что отсутствие предметных переговоров является виной Украины, а не России.

Лавров заявил, что людям, которые не понимают, какая сторона виновата, "не хватает понимания" реальной ситуации.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил в интервью российскому телеканалу "Россия 24" 3 марта, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но Украина отказывается говорить с Россией.

Небензя заявил, что в настоящее время не ведется никаких переговорных усилий с Украиной напрямую или через посредников.

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ISW продолжает считать, что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попыткой имитировать заинтересованность, чтобы вызвать упреждающие уступки Запада в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить бремя переговоров на Украину и Запад.

Напомним, спецпредставитель Китая в марте посетит Украину, ЕС и Россию. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте приедет в Украину, ЕС и Россию.