Киберспециалисты ГУР взломали сервер Минобороны РФ и получили много данных (фото)

Киберспециалисты ГУР получили доступ к серверам министерства обороны РФ. Разведка теперь владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ.

| Автор: Мальцева Ольга

В результате кибератаки специалистам ГУР МО Украины удалось получить доступ к серверам министерства обороны РФ. Украинская разведка теперь владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства войны. Об этом сообщают в ГУР.





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Киберспециалисты получили приказы, отчеты, распоряжения, доклады и другие документы, которые циркулировали между ＞2000 структурных единиц силового ведомства России.



"Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ"", - говорится в сообщении.

В разведке сообщают, что в распоряжении ГУР оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ - Иванова Тимура Вадимовича, который играл "важную роль в том, что кибератака стала успешной".

В ГУР добавили, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора.

Киберспециалисты ГУР взломали сервер Минобороны РФ / t.me/DIUkraine Киберспециалисты ГУР взломали сервер Минобороны РФ / t.me/DIUkraine Киберспециалисты ГУР взломали сервер Минобороны РФ / t.me/DIUkraine Киберспециалисты ГУР взломали сервер Минобороны РФ / t.me/DIUkraine

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Напомним, в РФ утром взорвали железнодорожный мост, по которому возили военные грузы: в ГУР подтвердили. В ГУР подтвердили подрыв опоры железнодорожного моста в Самарской области, который использовался оккупантами для транспортировки военных грузов.