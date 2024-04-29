Штраф за страшный сон: киевлянина оштрафовали за ложный вызов полиции

В Киеве мужчине приснился кошмар об убийстве, он вызвал полицию, а получил штраф.

| Автор: Мальцева Ольга

В Киеве мужчине приснился кошмар об убийстве, он вызвал полицию, а получил штраф / t.me/kyivpatrol

В Печерском районе патрульные приехали на вызов к мужчине, который заявил об убийстве. Правоохранители немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель. Впоследствии оказалось, что мужчине приснился страшный сон и никакого убийства не было. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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"Напарники пообщались с мужчиной и установили, что информация об убийстве не подтвердилась. Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедлений, он обратился за помощью к патрульным", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что на нарушителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.

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Патрульные напомнили, что за заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований - предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 8️5️0️ до 3️4️0️️0️ гривен.

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