Коммунальные службы начали демонтаж монумента "Переяславская рада" в Киеве.

| Автор: Мальцева Ольга

В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial

В Киеве коммунальные службы начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (ред. ранее "Арка дружбы народов"). Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также: В Черкасских ТЦК приостановили прием документов на отсрочку: в ВСУ прокомментировали

"Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что специалисты предварительно изучили конструкцию, чтобы сохранить ее целостность во время демонтажа и не повредить.

В дальнейшем памятник будет храниться в Государственном музее авиации Украины им.

В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial В Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов / t.me/KyivCityOfficial

Читайте также: Макрон стремится к тесным взаимоотношениям с Си Цзиньпином для влияния на Путина, - Bloomberg

Ранее в КГГА сообщили, что арку дружбы народов в Киеве не демонтируют. Демонтаж потребует значительных финансовых затрат, говорится в сообщении.