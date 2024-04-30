В Черкасских ТЦК приостановили прием документов на отсрочку: в ВСУ прокомментировали

В ВСУ прокомментировали приостановление приема документов на отсрочку от мобилизации в Черкассах.

| Автор: Мальцева Ольга

В течение нескольких последних дней появилась информация о временном прекращении приема документов на отсрочку от мобилизации в территориальных центрах комплектования в Черкассах. В СМИ передали, что такое решение принято в связи с ожиданием вступления в силу нового закона о мобилизации. В то же время, по словам представителя пресс-службы командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, эта информация не соответствует действительности.

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Издание "18000", сославшись на пресс-секретаря Черкасского ТЦК, Алину Кривошею, сообщило о временном прекращении приема документов.

Она отметила, что это связано с необходимостью утверждения правил постановлением Кабмина, и во избежание затрат времени и ресурсов граждан, прием документов временно остановлен до вступления в силу нового закона.

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Однако, Владимир Фитьо в комментарии РБК-Украина отметил, что слова представителя Черкасского ТЦК могли быть вырваны из контекста, и опроверг информацию о временном прекращении приема документов. Он отметил, что такая информация является ложной, и подчеркнул, что после вступления закона в силу прием документов будет возобновлен.

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