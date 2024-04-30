Макрон стремится к тесным взаимоотношениям с Си Цзиньпином для влияния на Путина, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает китайского лидера Си Цзиньпина присоединиться к мирному урегулированию конфликта в Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится углубить свои личные связи с президентом Китая Си Цзиньпином во время двухдневного визита во Францию, призывая китайского лидера призвать президента России Владимира Путина прекратить войну РФ в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с планами, которые попросили не называть их имен, обсуждая подход из Парижа.

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По словам источников издания, Макрон также стремится привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

Это наступление очарования будет включать приглашение Си на ужин в Елисейский дворец в Париже, где в меню, по словам людей, может быть французский коньяк - алкогольный напиток, который является объектом антидемпингового расследования Пекина. Затем Макрон пригласит своего китайского коллегу в уголок Пиренейских гор, где французский президент в детстве навещал свою бабушку, добавили люди.

"Французский президент Эммануэль Макрон предлагает Си возможность провести переговоры с ведущей державой ЕС, которая доказала свою готовность прокладывать более независимый путь", - сказал Чонг Джа Ян, доцент политологии в Национальном университете Сингапура.

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Он добавил, что эта поездка "является попыткой привлечь к себе те части Европы, которые, по мнению Си, могут быть более благосклонными к его позиции".

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал дипломатическому советнику Макрона в субботу, что он надеется, что Париж сможет подтолкнуть ЕС к прагматичной политике в отношении Пекина. Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также проведут трехстороннюю встречу с Си во время его визита, написал ее главный представитель в социальной сети X.

Напомним, Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетит три страны Европы. Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.