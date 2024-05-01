СБУ утром проводит мероприятия по безопасности в центре Киева
В среду, 1 мая, Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Шевченковском районе Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающие к ним территории. Об этом сообщает СБУ.
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Основная цель проведения мероприятий заключается в проверке и укреплении защиты от диверсионных угроз важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.
Учения проводятся при активном сотрудничестве с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими соответствующими подразделениями, привлеченными к защите столицы.
Во время операций по обеспечению безопасности сотрудники правоохранительных органов:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.
Сообщается, что отработки будут проводиться с соблюдением законов, установленных для военного положения. Во время отработок могут быть введены ограничения на движение по улицам города, осуществляться проверки документов у граждан и осмотры автотранспорта.
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В СБУ призвали жителей города понимать возможные неудобства и должным образом реагировать на законные действия и запросы правоохранительных органов. Кроме того, гражданам следует иметь при себе документы, подтверждающие их личность, и соблюдать установленный режим комендантского часа.
Напомним, в Киеве демонтируют монумент "Переяславская рада" под Аркой дружбы народов. Коммунальные службы начали демонтаж монумента "Переяславская рада" в Киеве.