СБУ утром проводит мероприятия по безопасности в центре Киева

Утром 1 мая правоохранители проводят плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Шевченковском районе Киева.

| Автор: Мальцева Ольга

СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua

В среду, 1 мая, Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в Шевченковском районе Киева. Среди основных локаций - Софийская и Михайловская площади и прилегающие к ним территории. Об этом сообщает СБУ.

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Основная цель проведения мероприятий заключается в проверке и укреплении защиты от диверсионных угроз важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

Учения проводятся при активном сотрудничестве с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими соответствующими подразделениями, привлеченными к защите столицы.

Во время операций по обеспечению безопасности сотрудники правоохранительных органов:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на территории центральной части города.

Сообщается, что отработки будут проводиться с соблюдением законов, установленных для военного положения. Во время отработок могут быть введены ограничения на движение по улицам города, осуществляться проверки документов у граждан и осмотры автотранспорта.

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В СБУ призвали жителей города понимать возможные неудобства и должным образом реагировать на законные действия и запросы правоохранительных органов. Кроме того, гражданам следует иметь при себе документы, подтверждающие их личность, и соблюдать установленный режим комендантского часа.

СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева / ssu.gov.ua

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