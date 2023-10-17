Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Европарламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро

Европейский парламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро в виде финансовой помощи.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Европарламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро
Европарламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро / Getty images

Сегодня, 17 октября Европейский парламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро в виде финансовой помощи. Позиция Парламента относительно предложенного Фонда для Украины была принята 512 голосами "за", 45 "против" и 63 "воздержались". Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Читайте также: НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича: он заявил, что лежит в больнице

"Мы призываем государства-члены разрешить использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины и подчеркиваем важность привлечения Верховной Рады и украинского гражданского общества к подготовке финансовой поддержки со стороны ЕС", - заявил содокладчик Комитета по вопросам бюджета Эйдер Гардиасабаль Рубиал.

После голосования президент Европарламента Роберта Мецола отреагировала на новость и заявила, что Украина и Европа имеют общее будущее. 

Читайте также: Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн: полиция задержала организатора

"Сегодняшнее голосование по новому фонду для Украины в размере 50 миллиардов евро будет жизненно важным для восстановления, реконструкции и модернизации страны. Украина не пошатнется. И наша поддержка будет только усиливаться", - написала она.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление после заседания Ставки. Украинские войска имеют результат в продвижении вперед. Это ключевые новости нашего государства, подчеркнул президент.


 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK