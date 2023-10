Европарламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро

Сегодня, 17 октября Европейский парламент одобрил предоставление Украине 50 миллиардов евро в виде финансовой помощи. Позиция Парламента относительно предложенного Фонда для Украины была принята 512 голосами "за", 45 "против" и 63 "воздержались". Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Мы призываем государства-члены разрешить использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины и подчеркиваем важность привлечения Верховной Рады и украинского гражданского общества к подготовке финансовой поддержки со стороны ЕС", - заявил содокладчик Комитета по вопросам бюджета Эйдер Гардиасабаль Рубиал.

После голосования президент Европарламента Роберта Мецола отреагировала на новость и заявила, что Украина и Европа имеют общее будущее.

"Сегодняшнее голосование по новому фонду для Украины в размере 50 миллиардов евро будет жизненно важным для восстановления, реконструкции и модернизации страны. Украина не пошатнется. И наша поддержка будет только усиливаться", - написала она.

Ukraine and Europe share a common future.



Today's @Europarl_EN vote on a new €50 billion Ukraine Facility will be vital for the country's recovery, reconstruction and modernisation.



Ukraine will not falter. And our support will only get stronger 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/OLdA8i0RIJ