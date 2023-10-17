Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн: полиция задержала организатора

Правоохранители задержали организатора "схемы", который обманул мать погибшего военнослужащего из Донецкой области на 7,5 млн гривен.

| Автор: Мальцева Ольга

На Закарпатье правоохранители задержали 35-летнего жителя Киева, который вместе с сообщниками обманул мать погибшего военнослужащего из Донецкой области на 7,5 млн гривен. Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

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Правоохранители установили, что аферисты выманили у 49-летней переселенки из Донецкой области, матери погибшего военнослужащего, 7,5 млн гривен. Средства, которыми завладели злоумышленники, женщина получила как выплату от государства в связи со смертью сына, который защищал наше государство от армии РФ.

"После того, как потерпевшая получила денежную помощь, ей начали звонить неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках Украины, поскольку в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за рубежом и предлагали свою помощь в этом", - говорится в сообщении.

Женщина согласилась на предложение и положила 5 миллионов гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Через некоторое время она захотела снять часть средств со "счета", однако злоумышленники сообщили, что эти средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег.

Таким образом, потерпевшая несколькими переводами перевела мошенникам еще 2,5 миллиона гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.

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Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию. Правоохранители проводили масштабные оперативные мероприятия продолжались почти 6 месяцев, поскольку мошенники выводили средства через многочисленных подставных лиц и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге.

Сейчас правоохранители провели почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников.

"Изъят ряд важных доказательств, в частности большое количество наличных в иностранной и национальной валюте, а также ценные автомобили фигурантов. Один из организаторов мошеннического колл-центра уже доставлен в Закарпатье и помещен в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции относительно своих сообщников и сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн / www.npu.gov.ua Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн / www.npu.gov.ua Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн / www.npu.gov.ua Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн / www.npu.gov.ua Маму погибшего военного обманули на 7,5 млн грн / www.npu.gov.ua

Напомним, СБУ задержала нацгвардейца, который собирал разведданные для врага. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении боевых подразделений Гвардии наступления МВД Украины.