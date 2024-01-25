Германия передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk41

Правительство Германии объявило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41.

| Автор: Мальцева Ольга

Правительство Германии объявило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 в качестве поддержки в войне против России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время 18-го заседания Рамштайнской контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет The Defense Post.

Читайте также: В Раде рассматривают введение базовой военной службы для всех граждан Украины до 25 лет

По его словам, списанные многоцелевые вертолеты будут переданы Вооруженным силам Украины "в ближайшие месяцы".

Это первый случай, когда Берлин пришлет Киеву крайне необходимые военные вертолеты с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В дополнение к винтокрылым машинам, Германия доставит запасные части и обучит украинских пилотов.

Читайте также: Падение Ил-76 в РФ: СБУ начала расследование

Для справки. Westland WS-61 Sea King - британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61, построенного компанией Westland Helicopters.

Напомним, переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгез обсудили переговоры вступления Украины в ЕС.