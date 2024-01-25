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Германия передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk41

Правительство Германии объявило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Германия передаст Украине военные вертолеты Sea King Mk41
Sea King Mk41 / Getty images

Правительство Германии объявило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 в качестве поддержки в войне против России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время 18-го заседания Рамштайнской контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет The Defense Post

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По его словам, списанные многоцелевые вертолеты будут переданы Вооруженным силам Украины "в ближайшие месяцы".

Это первый случай, когда Берлин пришлет Киеву крайне необходимые военные вертолеты с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В дополнение к винтокрылым машинам, Германия доставит запасные части и обучит украинских пилотов.

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Для справки. Westland WS-61 Sea King - британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61, построенного компанией Westland Helicopters. 

Напомним, переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгез обсудили переговоры вступления Украины в ЕС.

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