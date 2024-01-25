В Раде рассматривают введение базовой военной службы для всех граждан Украины до 25 лет

В Верховной Раде Украины обсуждают инициативу о введении базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет.

| Автор: Мальцева Ольга

В Верховной Раде обсуждают инициативу о введении базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет. Это будет своеобразной заменой нынешнему срочному призыву. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

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"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячную подготовку - это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", - сообщил политик.

Он сообщил, что такой подход даст возможность спланировать нагрузку на украинские полигоны и центры подготовки.

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"Главная идея базовой военной службы заключается в том, что с таким соседом, как российская федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В целом это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", - добавил Чернев.

Напомним, Минобороны внесло в Раду обновленный законопроект о мобилизации. Министерство обороны Украины внесло в Верховную Раду доработанный законопроект о мобилизации.