Глава МИД Дании приехал в Украину и анонсировал миллионную поддержку для борьбы с коррупцией

В Украину с визитом приехал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Во время визита он анонсировал многомиллионную поддержку Дании на борьбу с коррупцией в стране.

| Автор: Мальцева Ольга

В Украину с визитом приехал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Во время визита он анонсировал многомиллионную поддержку Дании на борьбу с коррупцией в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

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Ларс Люкке Расмуссен проинформировал о поддержке Дании антикоррупционной программы ЕС на сегодняшней встрече с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Министр напомнил, что с 2016 года Дания возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI).

"Еще до незаконного вторжения России Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже во время войны в стране удалось продолжить позитивное развитие. Но есть еще сферы для совершенствования, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей достичь своих целей", - сказал министр иностранных дел Дании.

Сообщается, что ЕС выделяет более 70 миллионов датских крон на следующий этап программы, тогда как Дания - чуть менее 60 миллионов датских крон.

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"Среди прочего, программа сосредоточена на содействии прозрачности и добропорядочности в восстановлении Николаева через тесное сотрудничество с городским головой и его командой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, планируется разработать лучшие практики реконструкции Николаева, которые могут быть использованы в других городах Украины.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры. Таким образом россияне могут усыпить бдительность, якобы они не будут использовать Калибры.