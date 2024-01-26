Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

По всей Украине 26 января объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка
 |  Автор: Мальцева Ольга
По всей Украине 26 января объявили воздушную тревогу: в чем причина
Иллюстративное фото / Getty images

В пятницу, 26 января, в 13:28 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: В ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Для справки. МиГ-31- советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. МиГ-31К - модификация с возможностью подвеса аэробаллистической ракеты "Кинжал". 

Читайте также: ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян

Напомним, в Раде предложили ввести ежемесячный платеж за бронирование военнообязанных. В Раде разрабатывают проект, который позволит платить ежемесячно фиксированную сумму за бронирование военнообязанных.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK