По всей Украине 26 января объявили воздушную тревогу: в чем причина

По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка

| Автор: Мальцева Ольга

В пятницу, 26 января, в 13:28 по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: В ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры

"ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Для справки. МиГ-31- советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. МиГ-31К - модификация с возможностью подвеса аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Читайте также: ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян

Напомним, в Раде предложили ввести ежемесячный платеж за бронирование военнообязанных. В Раде разрабатывают проект, который позволит платить ежемесячно фиксированную сумму за бронирование военнообязанных.