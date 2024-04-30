Украина уже получает оружие из нового пакета помощи США - Белый дом

Соединенные Штаты начали поставки оружия Украине в рамках нового пакета помощи, о чем объявили ранее. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

| Автор: Мальцева Ольга

В Украину уже поступает вооружение из недавно объявленного США пакета помощи. Об этом сообщила представитель Белого дома, Карин Жан-Пьер, на пресс-конференции.

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По ее словам, она придерживается осторожной позиции в этом вопросе, учитывая его связь с оперативной безопасностью.

"Поддержка в области безопасности уже направлена в Украину", - подчеркнула представительница Белого дома.

Жан-Пьер также выразила надежду, что поступившее вооружение сможет помочь украинским военным на передовой линии обороны в защите своей страны.

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Напомним, парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины. Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины на период 2024-2028 гг.