Потери армии РФ превысили 468 тысяч человек: Генштаб обновил данные о потерях врага на 30 апреля
Украинские защитники продолжают наносить ощутимые удары по российским захватчикам. Только за 29 апреля украинские воины ликвидировали около 1250 оккупантов, а также уничтожили 39 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и 22 танка. Наибольшие потери враг понес в технике и личном составе. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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По данным Генштаба ВСУ, на 30 апреля 2024 года, общие боевые потери России составляют:
- личный состав: около 468 720 (+1250) человек ликвидировано
- танки: 7307 (+22) ед.
- боевые бронированные машины: 14 046 (+39) ед.
- артиллерийские системы: 12 011 (+26) ед.
- РСЗО: 1053 (+2) ед.
- средства ПВО: 779 (+1) ед.
- самолеты: 348 (+0) ед.
- вертолеты: 325 (+0) ед.
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- БПЛА оперативно-тактического уровня: 9531 (+3)
- крылатые ракеты: 2126 (+2)
- корабли/катера: 26 (+0) ед.
- подводные лодки: 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн: 16142 (+33) ед.
- специальная техника: 1977 (+3)
Украина продолжает давать отпор российской агрессии и освобождать свою землю от оккупантов.
Напомним, в ISW сообщают, что российские войска ищут новые направления наступления. В Институте изучения войны считают, что россияне могут или идти на Покровск, или пытаться продвинуться на север до Часов Яра.