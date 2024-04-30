Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Потери армии РФ превысили 468 тысяч человек: Генштаб обновил данные о потерях врага на 30 апреля

Украинские воины продолжают наносить ощутимые удары по российским захватчикам, уничтожая их технику и личный состав.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Потери армии РФ превысили 468 тысяч человек: Генштаб обновил данные о потерях врага на 30 апреля
Иллюстративное фото / Getty images

Украинские защитники продолжают наносить ощутимые удары по российским захватчикам. Только за 29 апреля украинские воины ликвидировали около 1250 оккупантов, а также уничтожили 39 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем и 22 танка. Наибольшие потери враг понес в технике и личном составе. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также: В США обсуждают возможность запрета импорта урана из РФ - СМИ

По данным Генштаба ВСУ, на 30 апреля 2024 года, общие боевые потери России составляют:

  • личный состав: около 468 720 (+1250) человек ликвидировано
  • танки: 7307 (+22) ед.
  • боевые бронированные машины: 14 046 (+39) ед.
  • артиллерийские системы: 12 011 (+26) ед.
  • РСЗО: 1053 (+2) ед.
  • средства ПВО: 779 (+1) ед.
  • самолеты: 348 (+0) ед.
  • вертолеты: 325 (+0) ед.

Читайте также: Семейная пара из РФ годами жила в Чехии и координироваоа операции ГУР - СМИ

  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 9531 (+3)
  • крылатые ракеты: 2126 (+2)
  • корабли/катера: 26 (+0) ед.
  • подводные лодки: 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн: 16142 (+33) ед.
  • специальная техника: 1977 (+3)

Украина продолжает давать отпор российской агрессии и освобождать свою землю от оккупантов.

Напомним, в ISW сообщают, что российские войска ищут новые направления наступления. В Институте изучения войны считают, что россияне могут или идти на Покровск, или пытаться продвинуться на север до Часов Яра.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK