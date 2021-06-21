Женщина пожаловалась в полицию на матерящегося соседского попугая

Сам сосед уверяет, что не учил попугая матам.

В Великобритании в полицию поступило сообщение о попугае, который выкрикивал ругательства в адрес соседки. 58-летная Гилл Григ утверждала, что сосед специально научил Пабло, африканского серого попугая, ругаться на нее.

Попугай был доставлен в полицию за то, что выкрикивал ругательства в адрес соседки.

Читайте также: Дерзкий попугай прервал тренировку футболисток

Сам сосед признал, что 29-летня птичка действительно матерится, но отрицал, что учил попугая оскорблять Гилл.

Он сказал: "Пабло много ругается. Я называю его "грязный рот". Но он копирует только то, что слышит по телевизору или дома. Я на самом деле не учу его ругаться на кого-нибудь".

Сам сосед добавляет, что Гилл поссорилась с ним из-за пристройки, которую он планировал для своего дома

Гилл же добавляет, что соседу не нравилось, что она оспаривала расширение.

"У нас проблема с ним, а не с попугаем. Мы сочувствуем Пабло за то, что его втянули в это", - говорит Гилл.

Полиция Кливленда сообщила, что получила ряд сообщений о преследованиях. Офицеры находятся на связи и готовы снова отреагировать на сигнал о попугае-сквернослове.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские пожарные спасли из огня попугая.