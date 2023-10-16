До -4 мороза и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на неделю в Украине

В Украине с 17 до 20 октября будет погода преимущественно без осадков, однако температура воздуха снизится.

| Автор: Мальцева Ольга

На территории Украины начинает распространяться более прохладная погода. Так, с 17 до 20 октября. Атмосферное давление несколько повысится, в большинстве регионов будет преимущественно без осадков, однако температура будет снижаться. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Синоптики сообщают, что в последующие трое суток будет преобладать погода без осадков.

Так, завтра, 17 октября на востоке и северо-востоке страны, днем 19 октября на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 2-8° тепла, местами, кроме юга, 0-2° мороза, в Карпатах до 4° мороза; днем 7-13° тепла, в южной части 12-18°.

"Дожди (в северной части с мокрым снегом), ночью 20 октября в южной и восточной частях, днем 21 октября на юге страны без существенных осадков", - говорится в сообщении.

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Температура в западных и северных областях 20 октября ночью 2-8° тепла, днем 5-11° (в Карпатском регионе 12-15°).

Напомним, в Литве группа людей осквернила украинский флаг. В Литве 4 иностранцев положили украинский флаг в урну для мусора и плюнули на него.