Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны

Президент Украины обратился к гражданам в 600-й день полномасштабной войны с Россией и призвал не терять единства.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны
Владимир Зеленский / Getty images

Сегодня, 16 октября в 600-й день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не терять единства. Об этом президент сообщил в Telegram.

Читайте также: Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области - партизаны

"600. Воля, которая не сдается, приобретает свободу. Свобода, которая опирается на единство, всегда побеждает. Главное - не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Ежедневно добавлять Украине силы. Ежедневно уничтожать оккупанта. Ежедневно делать все, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам", - написал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сражается и работает ради свободы Украины. 

Читайте также: В Киев приехала спецпредставитель США

"Вечная и светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился! Обязательно победим", - добавил он. 

Напомним, Валерий Залужный назначил нового главу Львовского ТЦК. Главнокомандующий ВСУ назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.


 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK