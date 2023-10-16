Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны

Президент Украины обратился к гражданам в 600-й день полномасштабной войны с Россией и призвал не терять единства.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 16 октября в 600-й день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не терять единства. Об этом президент сообщил в Telegram.

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"600. Воля, которая не сдается, приобретает свободу. Свобода, которая опирается на единство, всегда побеждает. Главное - не терять времени. Не терять единства. Не давать сомнениям разъесть волю. Ежедневно добавлять Украине силы. Ежедневно уничтожать оккупанта. Ежедневно делать все, чтобы будущее украинцев принадлежало только самим украинцам", - написал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто сражается и работает ради свободы Украины.

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"Вечная и светлая память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь, чтобы наш народ сохранился! Обязательно победим", - добавил он.

Напомним, Валерий Залужный назначил нового главу Львовского ТЦК. Главнокомандующий ВСУ назначил нового руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.



